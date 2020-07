Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommt aber in zwei Fällen in Betracht: Zunächst ist eine Entscheidung möglich, sofern eine Paritätsregelung auf Bundesebene eingeführt würde. Weiter können die Karlsruher Verfassungsrichter eine Quotenregelung überprüfen, wenn ein anderes Landesverfassungsgericht diese für wirksam erachtet. Denn Landesrecht muss zwingend mit dem Grundgesetz in Einklang stehen.