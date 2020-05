Sitzung des polnischen Parlaments.

Quelle: Grzegorz Banaszak/ZUMA Wire/dpa/Archivbild

Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen will sich die erste Kammer des Parlaments heute mit einer umstrittenen Änderung des Wahlrechts befassen. Der von der Opposition dominierte Senat, die zweite Parlamentskammer, stimmte mehrheitlich gegen das Projekt der Regierungspartei PiS.



Es sieht vor, die für den 10. Mai geplante Wahl ausschließlich per Brief abzuhalten. Die Opposition fordert, den Wahltag zu verlegen, da wegen der Einschränkung des öffentlichen Lebens kein Wahlkampf möglich ist.