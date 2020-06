Dragan Ɖilas kennt man in Belgrad. Er war Bürgermeister der serbischen Hauptstadt. Doch jetzt kämpft er dafür, dass keiner wählen geht. "Seit Jahren hatte kein Oppositionsführer die Gelegenheit, etwas auf einem nationalen TV Sender zu sagen. Die Leute wissen also gar nicht, was wir wollen. Deshalb ist eine Wahl auch sinnlos," erklärt er, während er auf einem Markt Boykott-Flyer verteilt.