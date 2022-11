Bündnis Deutschland: Déjà-vu mit Früh-AfD

Vieles erinnert an diesem Morgen im Hotel Maritim in Berlin-Mitte an die Frühphase der AfD, die hier ebenfalls zu Beginn ihres Bestehens Parteiversammlungen abgehalten hatte. Enttäuschte (meist) Herren vor Bannern in kleinen stickigen Tagungsräumen, druckfrische Flyer, ein naiv-angehauchter Aufbruchsgeist eines Polit-Start-ups konservativer Heimat-Vertriebener mit Partei-Brosche am Sakko.