Juristisch sei dieser Parteiausschluss "nicht haltbar", sagt Gauland am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Kalbitz werde "vorgeworfen, dass er die Mitgliedschaft in zwei Organisationen verschwiegen hat, aber das Eintrittsformular liegt nicht vor, das heißt der Bundesvorstand hat nichts vorgelegt", so der Fraktionschef weiter.