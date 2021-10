Es geht um die Frage, ob der Staat den Parteien zu viel zahlt: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt ab Dienstag über eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung. Der Bundestag hatte die Obergrenze für die Gesamtsumme aller Gelder, die jährlich an Parteien fließen dürfen, um knapp 25 Millionen erhöht: auf insgesamt 190 Millionen Euro im Jahr 2019 plus Inflationsausgleich in späteren Jahren.