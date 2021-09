Söder will den Negativ-Trend brechen. 29 Prozent in einer Umfrage ist für die erfolgsverwöhnte CSU ein Schlag ins Kontor. Noch 16 Tage sind es auch in Bayern bis zur Bundestagswahl. Doch die ständigen Sticheleien Söders gegenüber Armin Laschet in den letzten Wochen und Monaten haben auch ihre Spuren hinterlassen.