Das erste druckfrische Exemplar ging tatsächlich ins Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU. Neben den Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm packten die Grünen auch noch Ingwertee und Rhabarberschorle in den Präsentkorb zum 75. CDU-Geburtstag - denn angeblich trinke die Union beides seit den Jamaika-Verhandlungen ebenso gerne wie die Grünen. So jedenfalls erzählt es Parteichef Robert Habeck heute auf der Pressekonferenz: "Also man kann sehr erfolgreich seinen Stil durchsetzen."