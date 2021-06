Es sind offen ausgetragene Konflikte in einer Zeit, in der es für die Partei auch keinen Erfolg gibt, der disziplinieren könnte. Im Gegenteil: Das schlechte Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steckt der Linken noch in den Knochen. Nur noch 11 Prozent für eine Partei, die lange "als Anwältin des Ostens" galt. Aktuelle Umfragen sehen die Linke im Bund bei 6 bis 7 Prozent.