Wenn der Wahrscheinlichkeitswert zu gering ist, dass das Bild von der Überwachungskamera zum Beispiel dem Bild von Steve Povolny ähnelt, kann das System ihn nicht identifizieren. Ein Mensch würde ihn erkennen. Denn ein Mensch würde von einzelnen Merkmalen ausgehen und dann weitere Gesichts-Merkmale überprüfen. Die Gesichtserkennung aber nimmt das Bild aus der Überwachungskamera und errechnet darauf einen Vektor mit 128 numerischen Werten. In diesem Vektor stecken komprimiert alle Gesichtsmerkmale und die Angaben, wie sie vermessen wurden. Dieser Vektor wird als Zahlenkombination dargestellt. Diese Zahlenkombination wiederum wird in ein Koordinatensystem gegeben. In dem Koordinatensystem sind auch die Vektoren der Bilder aus der Datenbank. Je näher nun ein Vektor zu einem anderen liegt, desto ähnlicher ist das Bild. Und über diese Ähnlichkeitsabstände wird auch die Suche definiert. Der Vektor vom Bild Steve Povolnys aus der Überwachungskamera liegt zu weit weg vom Vektor vom Passbild von Steve Povolny. Deshalb erkennt das System ihn nicht.