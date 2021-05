Indem Pegida bekannten Rechtsextremisten regelmäßig eine Agitationsplattform biete, sei die Bewegung wie ein "Scharnier" zwischen Extremisten und Nichtextremisten, sagte Landesverfassungsschutz-Präsident Dirk-Martin Christian. Rechtsextremistisches Gedankengut dringe so immer tiefer in die Mitte der Gesellschaft ein. Auf Dauer sei das eine "ernstzunehmende Gefahr für unsere freiheitlich-demokratisch verfasste Gesellschaftsordnung", so Christian.