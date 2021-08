"Kabul war auf einmal eine Geisterstadt. Keiner hat sich mehr rausgetraut, jeder hat abgewartet, was jetzt passiert. Auch auf dem Weg zum Flughafen hatten unsere Partner schon ein bisschen Bedenken, ob wir schon kontrolliert werden über einen Check-Point der Taliban. Es war irgendwie keiner weit und breit, der erst mal irgendwas gemacht hat. Also eine ganz kuriose Stimmung. Diese Stadt war leer und man hat nur diese Gruppierungen zwischendurch wahrgenommen, aber immer noch sehr zurückhaltend muss man sagen. Deswegen also kann man die Stimmung gar nicht so ganz beschreiben, zwischen auf der einen Seite am Flughafen pure Verzweiflung und in der Stadt Angst."