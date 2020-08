Ein Gesetzentwurf, der bereits im Juni das Kabinett passiert hatte, sieht vor, dass man bei der Antragstellung künftig ein Foto in digitaler Form vorlegen muss. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen muss man sich nicht bei der ausstellenden Behörde ablichten lassen, sondern kann dafür auch in ein Fotogeschäft gehen.



Darüber hinaus besteht künftig die Pflicht, zwei Fingerabdrücke auf dem Chip in der Ausweiskarte speichern zu lassen.