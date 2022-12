Die Wut über die Politik in Peru könnte kaum größer sein als in Andahuaylas. In dem abgelegenen Anden-Ort, in dem Reichtum ein Fremdwort ist, fühlen sich die Menschen übergangen wie seit langem nicht mehr. Ihr Protest hält an, ihre Stimme soll gehört werden. Sie fordern Neuwahlen und die Freilassung des abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo, den sie im vergangenen Jahr mit ins Amt gewählt haben.