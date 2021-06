Bei der Präsidentenwahl in Peru kommt es am heutigen Sonntag zu einem Kräftemessen der politischen Extreme. Die Peruaner haben die Wahl zwischen dem marxistischen Dorfschullehrer Pedro Castillo und der Rechtspopulistin Keiko Fujimori. In den letzten Umfragen vor der Stichwahl lagen die beiden Kandidierenden fast gleichauf.