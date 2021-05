Rasch und entschlossen handeln: Keine Regierung der Welt hat bisher Klimaschutz so angefasst, dass die vollmundigen Vorgaben auch sicher erreicht werden können. Im Gegenteil: Stets wurden Ziele in Absprache mit diversen Lobbyisten so gewählt, dass per Hinmogelei so eine Art virtueller Klimaschutz entstanden ist.