Klimadialog: Klimadiplomatie vor dem Scheitern bewahren

Angela Merkel - in ihrer Zeit als Bundesumweltministerin - hatte den ersten Petersberger Klimadialog 2010 nach der gescheiterten Klimakonferenz von Kopenhagen ins Leben gerufen. Ort des ersten Treffens war der namensgebende Bonner Petersberg. Danach trafen sich jährlich die rund 40 Länder in Berlin. Ziel ist es, die UN-Klimakonferenzen in einem informelleren Rahmen vorzubereiten.

Klimakonferenz 2025 mit Symbolkraft

Auf dem Petersberger Klimadialog hat jedes Jahr auch der neue Präsident der nächsten Klimakonferenz einen ersten großen internationalen Auftritt. Dieses Jahr wird das der erfahrene Diplomat André Corrêa do Lago aus Brasilien . Die diesjährige COP - die sogenannte Conference of the Parties wie die Klimakonferenzen im UN-Jargon genannt werden - soll besondere Symbolkraft entwickeln.

Ausgetragen in Belém im Amazonas will Brasilien den Gipfel in einem Hotspot der Klimakrise stattfinden lassen. Die Konferenz in Brasilien hat noch aus einem anderen Grund historische Bedeutung. Auch die grundlegende erste Tagung, auf der festgelegt wurde, dass die Welt zukünftig Klimakonferenzen abhalten will, tagte in Brasilien. Es war der Earth Summit 1992 in Rio de Janeiro.