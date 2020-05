14 Jahre später sitzt Lord Nicholas Stern vor einem Rechner in seinem Wohnhaus im südenglischen Sussex. Via Videokonferenz nimmt er am diesjährigen Petersberger Klimadialog teil. Und wieder warnt Stern in drastischen Worten: Wenn jetzt, nach der Corona-Krise, die Wirtschaft wieder aufgebaut werde, dann "darf es keinen Weg zurück geben". Kein Zurück in eine Welt, in der die CO2-Emissionen ständig weiter stiegen.