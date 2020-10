Aus der Regierungsantwort geht auch hervor, dass deutsche Firmen in den vergangenen Jahren ungewöhnlich hohe Mengen Pfefferspray für Polizeieinsätze an das Fürstentum Andorra geliefert haben. So der Zwergstaat hatte allein im Jahr 2017 29.607 Kartuschen Pfefferspray mit nachladbaren Aufhängevorrichtungen von deutschen Unternehmen bezogen, 2018 dann sogar 36.533 Kartuschen und 2019 68.592 Stück.