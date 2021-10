Seit dem 9. September - also knapp fünf Wochen - haben in Berlin die Krankenhausbeschäftigten von Charité, Vivantes und den Vivantes Tochterunternehmen gestreikt. Sie forderten mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Anders als etwa der Streik der Lokführer*innen bei der Bahn, blieb der Pflegestreik weitestgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit, obwohl er - mehr noch als Zugausfälle und Verspätungen bei der Bahn - alle Menschen in Deutschland angeht.