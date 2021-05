Pflege-Tariflöhne: Koalition uneins

Ein bundesweiter Tarifvertrag in der Altenpflege war zuletzt gescheitert, weil die kirchlichen Wohlfahrtsverbände nicht zustimmten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) drückt aufs Tempo und strebt ein Gesetz noch in dieser Legislaturperiode an. Am Wochenende war Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit einem Gesetzesvorschlag vorgeprescht.