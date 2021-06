"Frauen aus Osteuropa bekommen weniger Geld, sie bezahlen uns einfach weniger", erzählt auch Dobrina Alekseva aus Bulgarien. Auch sie musste in Deutschland deutlich länger arbeiten, als in ihrem Vertrag stand. 2015 und 2016 hatte die Bulgarin in Berlin eine 96-Jährige versorgt. Für knapp 1.000 Euro im Monat.