Im Saal des Lewinsky Wingate College in Tel Aviv wird es still, als Igor Levit anfängt zu spielen. Er spielt vor Angehörigen der von den Hamas entführten Geiseln in Israel. Er sei aus Deutschland gekommen, um das zu tun, was er kann: Klavierspielen. "Wenn ich etwas machen kann, und sei es für zwei Menschen, dann will ich das tun."