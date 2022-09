Dieser Vermutung schließt sich auch Johannes Peters, Leiter der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, an. Wer immer den Angriff durchgeführt hat, habe sehr genau darauf geachtet, keinen Staat direkt anzugreifen. Alle Lecks in den Pipelines liegen in internationalen Gewässern.