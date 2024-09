Pirna: Ausstellung über Geflüchtete vor Eröffnung abgebaut

Lenore und Werner Lobeck aus Schwarzenberg konnten die Nachricht aus Pirna erst nicht glauben. Seit Monaten touren sie mit ihrem Projekt durch Sachsen. "Es ist nicht leise in meinem Kopf - Eine Ausstellung von und mit Geflüchteten", so der Titel. Die Ausstellung gastierte schon in Aue, bei der Arbeitsagentur in Chemnitz, an einem Meißner Gymnasium und im sächsischen Landtag.