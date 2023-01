Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht Boris Pistorius (beide SPD) für seine neue Rolle als Bundesverteidigungsminister gut vorbereitet. "Boris Pistorius hat auch schon bisher in Niedersachsen, einem der größten Bundeswehrstandorte in Deutschland, stets einen sehr guten und engen Draht zum Militär und zu den Soldatinnen und Soldaten", betonte Weil in einem schriftlichen Statement. Für deren Belange und für die Sicherheit der Menschen in Deutschland werde er sich mit aller Kraft einsetzen. "Das ist jetzt noch wichtiger als sein aktuelles Amt in Niedersachsen", ergänzte Weil.