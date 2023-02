Der deutsche Verteidigungsminister legt zunächst alleine einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Auch am Denkmal des Warschauer Aufstands ist Pistorius alleine ohne seinen polnischen Amtskollegen unterwegs, genau so alleine am Denkmal der Helden des Ghettos und an der Gedenktafel zu Willy Brandts Kniefall 1970. Er trifft noch den Chef des Büros für nationale Sicherheit und schließlich geht es Richtung polnisches Verteidigungsministerium zum bilateralen Gespräch.