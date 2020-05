Vor dem Ausschuss gibt sich Seehofer heute als alter Regierungshase: "Ist nicht mein erster U-Ausschuss", "bin in der siebenten Regierung", "seit 50 Jahren in der Politik ...". Dass er als Ministerpräsident und CSU-Chef politisch Einfluss auf die Maut-Vergabe sowie die zuständigen Minister Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer genommen habe, weist er strikt von sich. "Wir haben vielleicht mal so by the way drüber gesprochen, aber es gab nie eine Anweisung." Andreas Scheuer sei "kein Getriebener".