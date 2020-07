Die hektische Nachlieferung ist wohl am besten damit zu erklären, dass der Druck auf den Minister in den letzten Tagen wieder gestiegen ist. "Es ist die hilflose Flucht Scheuers nach vorn", so Christian Jung, der für die FDP im Untersuchungsausschuss sitzt. Man erfülle einfach "Schritt für Schritt die Beweisbeschlüsse des Untersuchungsausschusses", erklärt das Ministerium auf Anfrage von ZDFheute. Die Opposition aber glaubt nicht mehr daran, dass das Ministerium freiwillig alles vorlegt, was für die Aufklärung der Maut-Pleite benötigt wird. Grüne, Linke und FDP fordern deshalb einen unabhängigen Ermittlungsbeauftragten, der umfassenden Zugang zur Kommunikation des Ministers bekommen soll.