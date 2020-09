Manche Schwärme bewegen sich nach UN-Angaben auch in Richtung des äthiopischen Grabenbruchs. So heißt die Kornkammer Äthiopiens, dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung in Afrika. "Die Heuschrecken lieben Kohl und Bohnen. Das kann die prekäre Ernährungssituation in der Region bedrohen", sagt Buni Orissa aus der Region Sidama in Äthiopien: