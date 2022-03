Mit einer Gemeinwohl-Bilanz können Unternehmen, Kommunen und Institutionen zeigen, wie sie sich für das Gemeinwohl einsetzen. Die Bilanz bewertet sowohl soziale Aspekte als auch die ökologische Nachhaltigkeit. Sie zeigt, wie der Betrieb die Beziehungen zu Lieferanten, Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und dem gesellschaftlichen Umfeld gestaltet. Bewertet wird unter anderem wie transparent oder ökologisch ein Unternehmen arbeitet oder wie sehr es - auch in der Lieferkette der Produkte - die Menschenwürde beachtet.



Die Gemeinwohl-Bilanz ist ein Werkzeug aus der sogenannten Gemeinwohl-Ökonomie - einem Wirtschaftsmodell, bei dem das Wohl von Mensch und Natur als die wichtigsten Ziele und Solidarität und Kooperation als Grundwerte angegeben werden. Nach Angaben des internationalen Verbandes „Economy for the Common Good“ ist dieses Modell in 35 Ländern verbreitet. In Deutschland sind 500 Unternehmen Mitglied des Verbandes oder haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt.