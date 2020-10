Das Verfassungsgericht hatte eine Woche zuvor die Abtreibung von Embryos mit angeborenen Fehlbildungen für verfassungswidrig erklärt. Es macht Abtreibungen damit in fast allen Fällen illegal. Schon davor hatte Polen eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Das Urteil hatte Massenproteste in dem Land ausgelöst. Duda hatte die Entscheidung unmittelbar nach dem Richterspruch zunächst noch begrüßt.