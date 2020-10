Der Protest reißt nicht ab: Gestern kamen Tausende Frauen im ganzen Land zusammen, um zu protestieren. Das Warschauer Rathaus zählte mehrere Tausend Demonstrantinnen in der Hauptstadt. "Dieses Urteil ist für Frauen die Hölle. Dass man Frauen in so schwierigen Situationen die Entscheidungsfreiheit abnimmt, ist eine Schande", sagte der oppositionelle Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski dem ZDF.