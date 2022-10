Außenministerin Baerbock ist mittlerweile in Warschau eingetroffen. Bei ihrer Ankunft sicherte sie Polen und ganz Mittel- und Osteuropa angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Beistand zu. "Wir werden für euch da sein, so wie ihr für uns da wart, als wir euch am dringendsten brauchten", sagte die Grünen-Politikerin bei einer Feier der Deutschen Botschaft in der polnischen Hauptstadt Warschau zum Tag der Deutschen Einheit. "Denn die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit. Darauf können Sie sich verlassen", rief sie den Gästen aus Polen zu.



Baerbock ging auf das polnische Entschädigungsanliegen nicht direkt ein. Sie betonte aber, Deutschland und Polen seien auf ewig miteinander verbunden. "Was wir haben, ist eine Herzensfreundschaft zwischen Millionen von Menschen, eine Freundschaft und Partnerschaft, die stärker ist als politische Meinungsverschiedenheiten." An dieser Freundschaft müsse immer wieder neu gearbeitet werden, "so herausfordernd das auch manchmal sein mag", sagte sie.



Am Dienstag steht dann das Treffen mit ihrem Amtskollegen Zbigniew Rau an.



Quelle: dpa