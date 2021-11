Von Florian Neuhann, Brüssel: Dass der geschäftsführende Noch-Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) heute via Bild-Zeitung ein "Einschreiten" der EU fordert: Das verwundert viele in Brüssel. Tatsächlich mag Europa an vielen außenpolitischen Brandherden zu spät oder zu lasch reagiert haben: In diesem Fall aber liegt das weniger an der EU-Kommission.