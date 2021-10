Polen bestellt Botschafter von Belgien ein

Belgiens Außenministerium teilte am Freitag mit, das Treffen soll am Nachmittag stattfinden. Gegenüber der belgischen Tageszeitung Le Soir erklärte das Büro des Premierministers, die Botschaft der Rede sei in Warschau "gehört worden". Offensichtlich sieht man es dort als Bestätigung, dass die Rede nach eigenen Angaben mehr als 300.000 Mal in den sozialen Medien angesehen wurde.