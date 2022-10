Tatsächlich will Deutschland will zusammen mit 14 verbündeten Ländern eine europäische Luftverteidigung aufbauen. Insgesamt 15 Staaten unterzeichneten vergangene Woche am Rande des Nato-Rats in Brüssel eine Absichtserklärung für einen "European Sky Shield". In den von Deutschland angeregten Abwehrschirm sollen unterschiedliche Systeme eingebunden werden, die zur Abwehr von Mittel- wie Langstreckenraketen oder auch bewaffneten Drohnen geeignet sind. Hierbei handelt es sich jedoch vorerst um eine Absichtserklärung. Das Projekt soll vor allem ausgleichen, dass die Nato als Militärbündnis insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten relativ wenig in diesen Bereich investiert hat. Einen festen Zeitplan hat das Vorhaben bislang nicht.