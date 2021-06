"Man ist kritischer geworden", so Agnieszka Łada, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, über die verschlechterten Werte auf polnischer Seite. "Aber natürlich spielt hier auch die Rhetorik der heutigen polnischen Regierung eine Rolle. Und zwar nutzt die Regierung das Thema innenpolitisch. Man spielt immer wieder die sogenannte deutsche Karte, die an das sehr konservative Elektorat gerichtet ist".