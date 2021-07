Seit Jahren gibt es in Sachen Rechtsstaatlichkeit zwischen der EU und Polen jede Menge Konflikte. Beschlüsse und Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die Polen zu Änderungen im Justizsystem aufforderten, setzte Polen bislang aber meistens um. Wenn auch oft halbherzig und unter Einsatz von Umgehungsstrategien: So forderte der EuGH etwa von Polen, dass die umstrittene Disziplinarkammer keine Disziplinarverfahren gegen Richter mehr führen darf. Die Kammer gilt als politisch beeinflusst. Dem kam Polen zwar nach, gab der Disziplinarkammer aber eine andere, nicht weniger wichtige Aufgabe, nämlich über die Aufhebung der Immunität von Richtern in Strafverfahren zu entscheiden.