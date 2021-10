Weber: "Einer, der sich am meisten freut über diese Debatte ist Wladimir Putin in Moskau. Er freut sich, weil der Rechtsstaat zur Debatte steht, in der Europäischen Union nicht mehr garantiert wird. Und er freut sich, weil wir intern streiten. Er will ein zerstrittenes Europa, und deswegen muss man den polnischen Freunden sehr, sehr klar sagen: Bitte hört auf mit dieser Provokation. Bitte hört auf, den Rechtsstaat zu attackieren. Es werden sich nur unsere externen Gegner freuen. Und das kann nicht unser Ziel sein."