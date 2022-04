Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. So haben sich am Montag rund 13.700 Menschen über die polnisch-ukrainische Grenze in Richtung Westen in Sicherheit gebracht. Doch gleichzeitig überquerten 11.400 Personen die 500 Kilometer lange Grenze gen Osten. Das teilte der polnische Grenzschutz am Dienstag bei Twitter mit.