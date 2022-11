"Der Flughafen in der Kaliningrad Region wurde geöffnet - für Flüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Ich habe entschieden, die Sicherheit Polens an der Grenze zu Kaliningrad zu stärken", so Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Seit Anfang Oktober gilt am Flughafen Khrabrovo in der Russland-Exklave Kaliningrad laut russischer Luftfahrtbehörde der "Open Skies"-Modus.