Nach dem Rückzug der Russen öffnet in Kiew nach Wochen ein Restaurant. Er ist der Einzige, sagt Kaszuwara, der dort mit Soldaten einen Borschtsch isst. Die Stimmung ist zuversichtlich. Später führen sie ihn in das zerbombte Einkaufszentrum, in dem zwölf Menschen starben. Ein Kiewer Anwohner lässt Kaszuwara in die von Raketen getroffene Wohnung seiner Nachbarn. Ein riesiges Loch klafft in der Wand des zwölften Stockwerks. Von der Einrichtung steht nur noch der Esstisch an seinem Platz.