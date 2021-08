Polnisches Gesetz: Scharfe Kritik aus Israel

Erste Reaktionen auf die Unterzeichnung des Gesetzes gab es bereits am Samstag: Der israelische Außenminister Jair Lapid rief noch am Abend den Gesandten der israelischen Botschaft in Warschau "zu unbefristeten Beratungen" zurück. "Polen hat heute - nicht zum ersten Mal - ein antisemitisches und unethisches Gesetz erlassen", sagte Lapid in einer Stellungnahme. "Der neue Botschafter, der in Kürze nach Warschau aufbrechen sollte, wird zu diesem Zeitpunkt nicht nach Polen reisen."