Bei der aktuellen Klage geht es um das polnische Gesetz zur Disziplinierung von Richter*innen, das seit Mitte Februar 2020 in Kraft ist. Außerdem um die 2018 neugeschaffenen Disziplinarkammer, in ihr sitzen vor allem Richter aus dem Umfeld der PiS-Regierung. Die Disziplinarkammer dürfe nicht weiter tätig sein, so die EU-Kommission, da sie möglicherweise nicht unabhängig sei.