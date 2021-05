Aus seiner Vision hat der Übervater von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS nie einen Hehl gemacht. Schon vor zehn Jahren, da war die PiS noch in der Opposition, spricht Jaroslaw Kaczynski es offen aus: "Der Tag wird kommen, dass wir es schaffen, dass wir in Warschau ein Budapest haben werden." Vorbild also damals schon Orbans bereits umgebautes Ungarn - gerade in Sachen Medienkontrolle.