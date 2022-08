Polen und die EU : Kaczynskis Kampfansage an Brüssel

Die seltenen Interviews von Jaroslaw Kaczynski, dem allmächtigen Vorsitzenden der in Polen regierenden PiS haben es oft in sich. Doch was Kaczynski in seinem jüngsten Gespräch mit dem PiS-nahen Wochenmagazin "Sieci" sagt, klingt wie eine wahre Kriegserklärung an die EU. Der ehemalige Ministerpräsident kündigte eine Verschärfung der Politik gegenüber Brüssel an, um die EU zu verändern.