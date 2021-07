Es ist ja nicht so, dass Polens Nationalkonservative eine versteckte Agenda hätten. Nein, sie - Zitat - "reparieren" Polen seit 2015 mit ihrer absoluten Mehrheit im Sejm. "In den Medien, im Internet - darum müssen wir uns noch kümmern, diese Situation zu ändern, da hat die andere Seite noch Überlegenheit", so der starke Mann der Nationalkonservativen, PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski Anfang Juli,