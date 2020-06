"Die Umfragen sehen gute Chancen für Trzaskowski, wenn sich Oppositionspolitiker, die in der ersten Runde rausgeflogen sind, hinter Trzaskowski stellen", sagte Warschau-Korrespondentin Natalie Steger im Gespräch mit dem ZDF-Morgenmagazin. Zählt man die Stimmen der Opposition zusammen, würde Trzaskowski in der Stichwahl tatsächlich vor Duda liegen. Doch so einfach ist die Rechnung nicht, denn die Opposition in Polen ist gespalten und stellt sich nicht geschlossen hinter Trzaskowski.