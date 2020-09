Und das ist im Grunde der Kern des Konfliktes und ein Richtungsstreit. Die Gegenspieler: Justizminister Zbigniew Ziobro von Solidarisches Polen gegen Regierungschef Mateusz Morawiecki von Recht und Gerechtigkeit (PiS). Ziobro steht für einen rechten Hardliner-Kurs, antieuropäisch, für eine Kontrolle der Justiz in Polen. Er will demonstrativ polnische Gemeinden unterstützen, die sich als LGBT-freie-Zone erklärt haben und denen deshalb EU-Gelder gestrichen wurden. Ziobro will außerdem Polen aus der sogenannten Istanbul-Konvention zurückziehen, die den Schutz von Frauen in Europa garantieren soll.